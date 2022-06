Ballottaggio Chiavari: alle 19 affluenza 24,01% in calo 10 punti

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - E' del 24,01%, in calo di 10 punti, l'affluenza alle urne alle ore 19 per il ballottaggio da cui uscirà il nuovo sindaco di Chiavari, unico comune ligure sopra i 15 mila abitanti in cui si svolge questa tornata elettorale.

Quindici giorni fa, alla stessa ora, l'affluenza fu del 34,70%.

Si sfidano l'avvocato Federico Messuti, consigliere uscente, espressione della passata maggioranza, sostenuto da quattro liste civiche, che al primo turno ha ottenuto il 48, 54% dei consensi (5813 voti) e l'avvocato Mirko Bettoli, espressione del centrosinistra, sostenuto da Pd, Sinistra per Chiavari e Al centro Chiavari, che si presenta con il 16,85% dei consensi (2018 voti). Bettoli ha escluso dalla contesa esponenti più noti della politica locale come il candidato del centrodestra unito Giovanni Giardini o la centrista Silvia Garibaldi. Per i due sfidanti non c'è stato alcun apparentamento, anche se Lista Toti e Lega hanno dato indicazione di voto per Messuti e Fratelli d'Italia ha fatto sapere "mai con il Pd". (ANSA).