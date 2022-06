Lui norvegese, lei texana: a Bordighera per dirsi sì

(ANSA) - BORDIGHERA, 25 GIU - Hanno scelto Bordighera per giurarsi amore eterno, alla presenza di un centinaio di invitati provenienti da 13 diversi Paesi: il norvegese Thomas Barbo, 33 anni, e la texana Drew McColley, 34 anni, si sono sposati nella Città delle Palme, dove Thomas, nel 2019, aveva fatto la proposta alla sua Drew da una terrazza affacciata sul mare.

Un matrimonio "internazionale", quello dei due giovani, abitanti a Oslo, che si sono conosciuti a New York quando entrambi vi abitavano. Per coronare il sogno di sposarsi a Bordighera, i due hanno dovuto attendere che in Italia venisse dichiarata la fine dello stato di emergenza per il Covid-19. Solo così Thomas e Drew hanno potuto avere intorno a sé i propri cari e gli amici arrivati anche dall'Australia. (ANSA).