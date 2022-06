Uomo picchiato da gruppo a Genova, indaga la polizia

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - Un uomo di circa 30 anni, ecuadoriano, è stato picchiato e abbandonato in strada all'alba a Genova, in via Degola a Sampierdarena. Soccorso dal personale medico del 118 è stato portato all'ospedale Galliera per un trauma cranico e facciale. Sulla vicenda indagano le volanti della polizia.

A chiamare i soccorsi sono stati gli amici del ragazzo che lo hanno trovato svenuto a terra in una pozza di sangue. Secondo quanto raccontato, il gruppo era stato in discoteca al Babylonia. In base ad alcune testimonianze avrebbe litigato con un altro connazionale. Poi gli amici sarebbero andati in un altro locale ma non vedendolo arrivare lo hanno cercato fino a che non lo hanno visto a terra. L'ipotesi è che sia stato aggredito da più persone. (ANSA).