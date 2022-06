Sanità: Lista Toti a Lega, ritirate un assessore

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - "La Lega dica chiaramente se vuole rivendicare l'assessore alla Sanità. E nel caso indichino quale dei loro assessori debba lasciare il posto al nuovo amministratore nella giunta regionale. In caso contrario, si occupassero di far funzionare le responsabilità affidate ai loro dirigenti, che sono molte, e verificassero che non vengano svolte, queste sì, a mezzo servizio, ma a tempo pieno e con efficienza. Il resto è polemica sterile e inutile, che non aiuta il buon Governo. E aggiungeremmo… non aiuta neppure il consenso elettorale". Così la Lista Toti risponde all'onorevole Edoardo Rixi che ieri aveva chiesto al presidente della Regione di lasciare la delega alla Sanità dopo le dimissioni del direttore generale di Asl1 Falco e l'attività dimezzata del super manager Profiti. (ANSA).