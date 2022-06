Sindacati Spezia, 'Arsenale senza organici, è una lenta agonia'

"Viviamo una lenta agonia che sta generando sconforto e sfiducia. Continuiamo a perdere personale, lavorazioni, livelli di sicurezza negli edifici; le officine chiudono, settori trasferiti per emergenze strutturali, parco automezzi con pochi autisti e veicoli obsoleti, ambienti di lavoro fatiscenti. Criticità in un contesto quasi di abbandono". E' il contenuto della lettera indirizzata dalle Rsu dell'Arsenale Militare Marittimo della Spezia all'ammiraglio Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, e all'ammiraglio Giuseppe Abbamonte, a capo del Comando Logistico.

I sindacalisti del presidio industriale, coordinati da Christian Palladino di FLP Difesa e in rappresentanza anche di Cisl, Cgil e Uil, lamentano le mancate assunzioni e la carenza di organico civile nella più vecchia base navale della Marina Militare. Neanche le 130 assunzioni previste dalla Legge di Bilancio 2020, ancora da finalizzare, "apporterebbe alcun miglioramento all'attuale situazione per due semplici motivi: a fronte di una tabella organica prevista di 873 civili, ad oggi siamo 517 unità e, di questi lavoratori, 199 andranno in pensione al 31 dicembre del 2024. Pertanto un numero così esiguo in ingresso non inciderebbe in alcun modo".

Solo per quanto riguarda la sezione Personale, denunciano le rappresentanze sindacali, vi sarebbero 22 operatori in forza a fronte di 39 unità previste. E 14 di questi andranno in quiescenza il prossimo anno. "Stiamo parlando della sezione che si occupa di stipendi, pensioni, conteggio ore di permesso, segnalazioni infortuni, malattie professionali e tutto ciò che concerne la parte contabile - scrivono le Rsu -. Una struttura come quella dell'arsenale della Spezia necessita comunque di un numero minimo di personale che ne garantisca la funzionalità amministrativa ma anche tecnico-operativa. Un servizio come quello elettrico o il servizio bacini sono determinanti per il funzionamento degli impianti strutture e supporto logistico delle unità navali. Ci sconvolge la totale indifferenza delle cariche politiche e militari". (ANSA).