Giovani industriali:polemica a Rapallo per navetta da 6mila euro

Vigilia con polemica per il convegno dei giovani industriali in programma a Rapallo venerdì e sabato. Andrea Carannante, esponente locale del Partito Comunista dei Lavoratori e storico antagonista del convegno, mette l'accento sui soldi che il comune di Rapallo ha stanziato per il servizio navetta dell'evento. "Con determina n.556 il comune di Rapallo finanzia il servizio di trasporto ai giovani di Confindustria una somma di circa 6000 euro per questi signori che evidentemente hanno bisogno di essere finanziati dai cittadini per raggiungere l'hotel che li ospiterà - scrive Carannante -. In un momento di crisi, il Comune di Rapallo dirotta denaro pubblico per una kermesse che sembra quasi una provocazione per chi lavora e vive in questa città".

Dal comune nessuna risposta alla provocazione di Carannante ma un elogio alla manifestazione: "Il convegno dei giovani industriali è un evento importante che dà lustro alla città - dice il sindaco Carlo Bagnasco -. A Rapallo sono attesi i più importanti leader per parlare del futuro dell'Italia e dell'Europa". (ANSA).