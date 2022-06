Tir perde carico polli confezionati in A10, 12 km coda

(ANSA) - BORDIGHERA, 22 GIU - Una coda di 12 chilometri si è formata tra i caselli autostradali di Bordighera e Arma di Taggia sulla A10 a causa di un tir che ha perso sulla carreggiata il proprio carico di polli confezionati. L'incidente è avvenuto intorno alle 12,30 tra gli svincoli di Sanremo e Arma di Taggia, in un tratto in cui, per la presenza di un cantiere, il traffico è a doppio senso di marcia. La presenza del mezzo pesante fermo in corsia ha causato l'incolonnamento. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, il conducente del tir avrebbe frenato bruscamente, per motivi ancora in fase di ricostruzione, causando il tamponamento del proprio rimorchio contro la cabina di guida e la conseguente fuoriuscita del carico di polli. Gli operatori di A10 stanno provvedendo alla rimozione del mezzo.

