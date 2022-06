Siccità: Toti, in invasi Liguria da 20 a 30% di acqua in meno

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - "In base ai rapporti di Iren che è il nostro principale gestore di acqua potabile, così come dai rapporti delle altre strutture regionali, la Liguria ha negli invasi idrici una percentuale d'acqua che va dal 20 al 30 per cento in meno rispetto agli anni migliori. Certamente serve grande attenzione, ma al momento la situazione non è drammatica". Lo spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervistato da Radio24.

"A inizio settimana abbiamo autorizzato l'apertura della diga del Brugneto a favore del fiume Trebbia per l'agricoltura dell'Emilia Romagna come facciamo ogni estate, cosa che mi sarebbe vietata se ci fosse un rischio idrico sulla città di Genova. E' chiaro che i settori soffrono in modo differente - sottolinea - non credo vi sarà un problema di acqua potabile, occorre stare abbastanza tranquilli nonostante la Liguria duplichi gli abitanti durante l'estate per il turismo.

Sull'agricoltura uno stato di attenzione c'è vista l'assenza di precipitazioni da lungo tempo". (ANSA).