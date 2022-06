Guardia Costiera blocca nave in porto Genova, non è sicura

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - La Guardia Costiera di Genova ha fermato una nave durante l'attività di verifica sulle navi straniere che scalano i porti nazionali, meglio nota come Port State Control. E' la quarta nave fermata dalla Guardia costiera di Genova da inizio 2022.

Lo yacht a uso commerciale 'Friendship' di 643 tonnellate di stazza, battente bandiera dei Paesi Bassi e gestito da una società avente sede nell'Isola di Man (UK), è adesso 'detenuto' per violazioni alle norme internazionali sulla salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione.

"Abbiamo iniziato l'ispezione nella prima mattinata - racconta uno degli Ufficiali del team ispettivo - e ci siamo accorti immediatamente di varie irregolarità concernenti sia il riconoscimento dei certificati dell'equipaggio da parte dell'Autorità di bandiera che della pertinenza degli stessi per un'unità di tali caratteristiche". L'ispezione ha interessato differenti aree dello yacht tra cui ponte comando, sala macchine, locale timoneria, ponti esterni e spazi adibiti a equipaggio e passeggeri. L'ammiraglio Sergio Liardo, Comandante del porto di Genova e Direttore Marittimo della Liguria, sottolinea che "l'attività ispettiva a bordo di navi straniere e italiane è uno dei compiti prioritari della Guardia Costiera a garanzia della sicurezza della navigazione, della protezione dell'ambiente marino e a tutela delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi. Il Port State Control - ha concluso - è fondamentale per assicurare che i traffici marittimi siano effettuati nel pieno rispetto degli standard previsti anche a garanzia degli armatori che operano navi sicure". (ANSA).