Comune Genova:FdI,Gambino-Bianchi assessori P.civile e Sport

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Saranno due gli assessori di Fratelli d'Italia nella nuova Giunta del Comune di Genova dopo la rielezione del sindaco Marco Bucci: l'assicuratore e consigliere comunale uscente Sergio Gambino, che riceverà le deleghe a Protezione civile, Volontariato e Sicurezza, e l'avvocato Alessandra Bianchi che avrà le deleghe a Sport e Turismo. Lo confermano in una nota il coordinatore regionale di FdI Matteo Rosso, il coordinatore provinciale e capogruppo in Consiglio regionale Stefano Balleari e il coordinatore metropolitano Antonio Oppicelli.

Saranno due i consiglieri comunali delegati in quota FdI: Valeriano Vacalebre che si occuperà di Politiche abitative e Laura Gaggero, che subentrerà in Consiglio Comunale in seguito alle dovute dimissioni dei consiglieri membri della Giunta e riceverà la delega all'Innovazione. Il consigliere Franco De Benedictis sarà il capogruppo a Palazzo Tursi.

"Fratelli d'Italia ha lealmente sostenuto l'amministrazione guidata dal sindaco Bucci per 5 anni e durante la campagna elettorale. Il nostro risultato è stato determinante per la vittoria e nella fase di presentazione delle liste, su richiesta del sindaco abbiamo fatto passi indietro anche sulle presidenze dei Municipi al fine di rafforzare la coalizione e ottenere il miglior risultato possibile per Genova e per il centrodestra anche mettendo a rischio la percentuale di partito. Continueremo con serietà, lealtà e coerenza a lavorare per Genova utilizzando al meglio le competenze che i nostri amministratori metteranno a disposizione della città", dichiarano i dirigenti locali del partito. (ANSA).