Comune Genova, secondo mandato Bucci iniziato venerdì 17

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - E' iniziato ufficialmente venerdì 17 giugno il secondo mandato del sindaco di Genova Marco Bucci, che a Palazzo Tursi durante la compilazione dello storico Albo dei sindaci di Genova dice di non far caso alla superstizione.

"Sono un marinaio, figuriamoci se faccio caso alle date", ha commentato Bucci mentre la calligrafa compilava in stampatello romano il registro. Nei locali del suo ufficio di rappresentanza il neo sindaco riconfermato ha poi mostrato ai presenti la riproduzione originale della lettera con la quale Cristoforo Colombo annunciò la scoperta del Nuovo Mondo e l'atto di resa firmato a Genova dal generale tedesco Gunther Meinhold al termine della Seconda Guerra Mondiale. (ANSA).