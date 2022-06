Cimiteri storici, Staglieno raddoppia visite rispetto al 2021

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Visite guidate raddoppiate a Staglieno rispetto al 2021 per la Settimana dei Cimiteri Storici Europei 2022. Il Cimitero Monumentale genovese ha partecipato dal 30 maggio all'8 giugno, con una rassegna di eventi tra concerti, spettacoli e visite guidate, legati dal tema "RisorgimentoDonna: storia, futuro e pace al femminile".

Due visite guidate gratuite al giorno per consentire a tutti di scoprire le bellezze artistico-culturali di Staglieno, l'apertura al pubblico del nuovo Info-Point, un altro restauro eseguito dalla Scuola ENAIP di Botticino e un sondaggio da cui emerge la soddisfazione del pubblico, non solo genovese, per gli eventi organizzati dal Comune insieme all'associazione GenovaFa.

"La Settimana 2022 e la partecipazione agli eventi registrano l'effettiva ripartenza del progetto "Staglieno si a[ni]ma", che la Compagnia di San Paolo finanzia nell'ambito del bando Luoghi della Cultura 2020", dichiara Caterina Fasolini, presidente di GenovaFa.

Su un campione di circa 150 soggetti presenti nella mailing list di "RisorgimentoDonna", il sondaggio ha ricevuto 70 risposte equivalenti a poco meno del 50%. Le visite guidate, che il Comune di Genova ha offerto gratuitamente, sono state raddoppiate in ogni giornata e hanno registrato il maggior gradimento (45,7%) a testimonianza del grande interesse dei cittadini per questo luogo d'arte e di storia.

Il progetto ha anche come obiettivo il restauro e la conservazione. In questo contesto si inserisce il progetto di formazione/intervento che ha coinvolto la Scuola ENAIP (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) di Botticino (Brescia) nell'intervento di restauro della tomba di Maddalena Fontana - collocata nella galleria del porticato inferiore di levante, pavimento 52. Molti dei visitatori di Staglieno hanno voluto offrire un proprio contributo per il finanziamento dei restauri lapidei e grazie al coinvolgimento dello scultore americano Walter Arnold è di prossimo avvio una campagna di fundraising sulla piattaforma dell'associazione AFIMS (American Friends of Italian Monumental Sculpture). (ANSA).