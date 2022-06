Cane antidroga a Spezia controllerà anche Lerici e Porto Venere

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Dallo scorso 20 maggio ha recuperato 625 grammi di sostanze stupefacenti, per 5 segnalazioni alla prefettura e 4 denunce a piede libero per spaccio. E ha solo 14 mesi. Jazz, un bel labrador nero, è il nuovo agente della polizia municipale della Spezia. E da oggi, grazie a una convenzione, sorveglierà sullo spaccio di sostanze anche nei territori dei comuni limitrofi: Lerici, Porto Venere, Riccò del Golfo e Sarzana. Stamani la firma in Comune alla Spezia. Il conduttore di Jazz, l'agente scelto Luca Venuti, ha seguito il cane in un percorso di addestramento basato sul gioco. "Ogni qualvolta Jazz individua sostanze stupefacenti o armi gli viene consegnata una pallina da tennis con la quale adora giocare" spiegano Venuti e il comandante della polizia locale spezzina Francesco Bertoneri. "Il messaggio che deve passare è che alla Spezia non si può spacciare - ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini -. Questa scelta ha come obiettivo quello di avere un territorio più controllato e sicuro". I comuni hanno avuto accesso a un finanziamento ministeriale per iniziative di prevenzione allo spaccio, parte delle risorse verranno utilizzate per la convenzione che rende possibile le attività congiunte. Il finanziamento prevede 27 mila, suddivisi tra i territori dove opererà l'unità cinofila insieme a due agenti. Entro il 30 novembre saranno rendicontati i servizi svolti. Jazz potrà essere utilizzato in servizi mirati, nei parchi urbani, all'uscita di scuola, nelle aree più a rischio e nell'ambito di manifestazioni. (ANSA).