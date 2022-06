Calcio: Genoa; sconti campagna abbonamenti, caccia a giovani

Portare tanti giovani tifosi rossoblù allo stadio Luigi Ferraris è l'obiettivo del Genoa che ha presentato ufficialmente la campagna abbonamenti per la prossima stagione. "Vogliamo creare un rapporto stretto con i giovani - ha spiegato il direttore generale del club Flavio Ricciardella - potranno venire allo stadio con tariffe ridotte: Under 18 su tutto lo stadio, Under 21 su alcuni settori. Ci siamo fissati l'obiettivo di superare il numero di abbonati raggiunti nel 2019/20". Furono quasi 19mila. Sconti in tutti i settori. La Gradinata Nord costava 210 euro e oggi costa 175.

Sarà possibile abbonarsi a partire da giovedì 24 giugno e nei prossimi giorni sarà pubblicato sui canali social della società anche un video dedicato alla campagna abbonamenti che riporta un claim ben preciso: "Dall'inizio per sempre". "Perché un club come il Genoa guarda sempre al futuro", ha aggiunto Ricciardella.

Presente anche il centrocampista rossoblù Stefano Sturaro che sarà un punto centrale nel nuovo progetto tecnico. E sta lavorando per recuperare dopo l'operazione al tendine avvenuta qualche giorno fa per risolvere il problema che aveva accusato nelle ultime giornate dello scorso campionato: "Sarò pronto a metà luglio" ha spiegato il centrocampista. (ANSA).