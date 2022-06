Scippa prostituta, inseguito da colleghe fino a Tursi, picchiato

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - Ha scippato una prostituta ed è stato inseguito dalle colleghe fino all'atrio di Palazzo Tursi dove è stato picchiato. Protagonista un nigeriano di 28 anni: è arrivato di corsa in Comune inseguito da una decina di donne, che 'lavorano' nei bassi nella zona della Maddalena. Nel cortile di Palazzo Tursi è stato circondato e picchiato. Sul posto sono intervenuti vigili in servizio in Comune che hanno trovato l'uomo a terra con una ferita alla testa mentre le donne si erano già allontanate. L'uomo avrebbe anche usato dello spray al peperoncino per tentare di allontanarle e alcuni dipendenti del Comune di Genova avrebbero riportato bruciori agli occhi.

Soccorso dagli agenti, il giovane è stato trasportato in codice giallo all''ospedale di Voltri, dove è al momento piantonato dagli agenti della polizia locale. Poco dopo a palazzo Tursi si è presentata una donna spiegando di essere stata scippata poco prima da quell'uomo e per questo era stato inseguito e picchiato dalle donne. (ANSA).