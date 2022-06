Nasce spazio dove fare crescere nuove start-up dell' Università

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - Nasce vicino al ponte San Giorgio "Co-Working Unige", un nuovo spazio che la finanziaria di Regione Liguria, Filse, mette a disposizione dell' Università di Genova per trasformare le idee imprenditoriali in start-up.

L'accordo prevede che gli spin-off universitari possano "trovar casa" e crescere all'interno dell'incubatore di imprese regionale del Bic ("Business Innovation Centre") di via Greto di Cornigliano. "La valorizzazione della ricerca e della cultura d'impresa è un asset che permette di proiettare al futuro la vocazione all'innovazione tecnologica tipica dei liguri - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico -.

Regione Liguria, tramite Filse, si impegna a mantenere sul territorio le competenze degli aspiranti imprenditori provenienti dall'Università di Genova attraverso un percorso di incubazione con servizi di tutoraggio, coaching, finanza dedicata, internazionalizzazione, marketing, networking, oltreché con spazi e laboratori attrezzati".

"E' estremamente importante dare una "casa" alle nuove idee imprenditoriali, non si tratta solamente di dare ospitalità agli spin-off universitari, che oggi hanno sede nei vari dipartimenti Universitari. Il vero valore dell'incubatore, dove ci sono 32 imprese, sono i servizi che offriamo - dice Lorenzo Cuocolo, presidente di Filse -. Significa essere parte di una comunità di micro e piccole imprese da cui far germogliare, in un'area di circa 10 mila metri quadrati di cui 150 destinati al co-working, nuove iniziative imprenditoriali e accedere a laboratori, spazi condivisi, sale riunioni e centri di formazioni, ma anche beneficiare di consulenze legali e fiscali e altre attività di supporto come il bando We Startup di Ligurcapital".

Per il rettore Federico Delfino - "Co-Working Unige" è lo spazio ideale per sviluppare idee innovative. programma pilota Genoa Entrepreneurship School, inaugurato ieri e realizzato dall'Università e la McDonough Business School della Georgetown University di Washington, per aiutare i giovani imprenditori a costruire il mondo di domani". (ANSA).