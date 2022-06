Bucci, entro mesi bandi per tunnel sub-portuale e Fontanabuona

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - "I bandi di gara per costruire il tunnel sub-portuale di Genova e il tunnel della val Fontanabuona saranno pubblicati nei prossimi mesi, entrambi gli iter solo al Ministero per l'approvazione, mi aspetto che nei primi tre mesi del 2023 si apriranno tutti e due i cantieri". Lo annuncia il sindaco di Genova Marco Bucci a margine del al primo meeting organizzato dal Corpo consolare di Genova a Palazzo della Borsa per favorire le occasioni di affari e interscambio culturale.

"Mi aspetto la pubblicazione dei bandi tra settembre e fine anno", precisa. Il cantiere della Gronda autostradale di Ponente partirà a luglio? "Per adesso ho da fare la Giunta, appena fatta la Giunta mi dedicherò alla Gronda", replica Bucci a una domanda dei cronisti. (ANSA).