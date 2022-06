Arcivescovo Tasca in visita al Suq tra doni e preghiere

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - L'arcivescovo di Genova, Marco Tasca, per la prima volta in visita al Suq, oggi nella piazza delle Feste al Porto Antico. Nella colorata atmosfera del Festival, giunto alla 24^ edizione e quest'anno intitolato "Atlante di voci", l'arcivescovo è stato accolto da Carla Peirolero, direttrice della rassegna dedicata all'incontro tra diverse culture.

Prima il giro tra le botteghe del Suq dove ha ricevuto doni e dove si è rivolto in varie lingue ai venditori, mentre in suo onore si diffondevano le note di "Prospettiva Nevskij" di Franco Battiato, una delle sue canzoni preferite. Tra battute e dolci tunisini si è informato sulla vita delle varie comunità presenti a Genova. L'arcivescovo ha scherzato sulla sua taglia mentre riceveva una casacca africana. Peirolero l'ha poi guidato sul palco per un saluto e "una benedizione, la prima al Suq di cui c'è tanto bisogno dopo due anni di Covid. Su questo palco si sono esibiti artisti da tutto il mondo e domenica abbiamo riso e pianto con il concerto della Pace" "Ho mantenuto la promessa di venire al Suq - ha detto mons.

Tasca - e apprezzo questa manifestazione in cui si incontrano tante culture e sensibilità: è una sfida di oggi, una bellissima sfida". Tasca ha chiesto poi di pregare tutti insieme: "perché preghiamo tutti lo stesso Creatore. Perché nel mondo non va così, si fa poco per metterci insieme, si esasperano le differenze". (ANSA).