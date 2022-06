Imperia in festa per Planetario e Museo navale

(ANSA) - IMPERIA, 20 GIU - "Oggi si apre il planetario, che è il più moderno che c'è in Italia e il terzo come dimensioni e riapriamo il Museo navale, completamente rinnovato». E' felice il sindaco Claudio Scajola per una operazione che per il Planetario ha ottenuto un finanziamento di 600 mila euro hoc del Ministero della Cultura di circa 600mila euro. All'inaugurazione è intervenuto Franco Malerba, 75 anni, primo astronauta italiano. "Malerba è l'astronauta che ha fatto più giri intorno alla Terra, con 126 orbite. Questa è una giornata molto importante per la storia marinara della nostra città e anche per vedere meglio le nostre stelle". Con la sua cupola full dome e 62 posti a sedere, il planetario permetterà ai visitatori di viaggiare tra le stelle e conoscere meglio lo spazio con spettacoli in 2D e 3D.

"Il sindaco Scajola ha parlato del mare di Imperia e dello spazio, ma lo spazio non è che un altro mare nel quale stiamo imparando a navigare", ha detto Malerba. "Oran cominciamo a parlare di città, di abitazioni, che costruiremo sulla Luna, perché questo, tra l'altro, ci insegnerà a utilizzare meglio il pianeta Terra", ha aggiunto. (ANSA).