Finanziere perseguita la ex, non potrà avvicinarsi a lei

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - Divieto di avvicinamento per un finanziere accusato di stalking nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione. L'uomo, nonostante una precedente condanna a Roma sempre per lo stesso reato e una richiesta di rinvio a giudizio a Genova, ha perseguitato una ex con cui aveva avuto una breve storia.

Il finanziere era stato sospeso dal servizio in via precauzionale proprio per quelle vicende. Secondo quanto emerso, l'appuntato non aveva accettato la fine della relazione e aveva preso di mira la donna e il marito: migliaia di messaggi telefonici, biglietti sul loro scooter, pedinamenti e appostamenti di fronte alla loro abitazione e ai rispettivi luoghi di lavoro a Sestri Ponente e a Sampierdarena. Nei prossimi giorni è fissata l'udienza ma nonostante ciò ha continuato col suo comportamento persecutorio tanto che la pm Daniela Pischetola ha chiesto e ottenuto la misura.

Il militare aveva fatto ricorso al Tar contro la sospensione ma i giudici amministrativi hanno rigettato perché, si legge nella sentenza, "lo stalking è un delitto connotato da elevato disvalore penale ed il comportamento dell'interessato risulta sicuramente stigmatizzabile, alla luce delle prove poste a base della richiesta di rinvio a giudizio e delle parziali ammissioni dello stesso". (ANSA).