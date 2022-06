Comunali Spezia: Peracchini pensa a vicesindaco di FdI

(ANSA) - SPEZIA, 20 GIU - Settimana decisiva quella appena iniziata per arrivare a comporre la giunta de 'Peracchini 2' alla Spezia. Il sindaco nelle prossime ore inizierà il confronto con le diverse forze politiche di centrodestra che lo hanno sostenuto, tenendo presente degli accordi presi per la formazione della coalizione. Ogni lista avrà almeno un rappresentante in giunta. Si alzano le quotazioni per il ruolo di vicesindaco per Maria Grazia Frija, assessore uscente e candidata di Fratelli d'Italia. Tra le conferme sembrano certi Kristopher Casati all'Ambiente per la Lista Toti, Giacomo Peserico al Bilancio per la lista civica del sindaco, mentre per la Lega è possibile venga nominata Patrizia Saccone, già assessore due mandati fa con una giunta di centrosinistra. Anche l'Unione di Centro e Forza Italia, quest'ultima rimasta fuori dal consiglio, rivendicano un posto in giunta. (ANSA).