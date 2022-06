Siccità: Liguria, riunito Osservatorio corpi idrici

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Regione Liguria sta monitorando e tenendo sotto controllo la situazione idrica nella regione.

All'inizio della scorsa settimana si è riunito l'Osservatorio dei corpi idrici che, presieduto da Regione Liguria e dall'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale, raggruppa tutti i soggetti gestori: "nei prossimi giorni - hanno detto il governatore Toti e l'assessore alla protezione civile Giampedrone - , con gli esiti dell'Osservatorio alla mano, decideremo quali misure di indirizzo intraprendere e quindi trasmettere ai Comuni e agli Enti gestori Ato provinciali, che restano i titolari delle azioni da intraprendere direttamente sul territorio. Per quanto riguarda i numeri - aggiungono - mediamente a Genova, da gennaio a giugno compresi, cadono 537,8 mm: quest'anno ne sono caduti 100,6. Situazione analoga negli altri capoluoghi: a Spezia su una media di 722,3 ne sono caduti 233,8. A Savona su una media di 422,3 ne sono caduti 115,6, a Imperia su una media di 327,2 ne sono caduti 90". A Imperia e Genova non piove da circa 40 giorni. Le ultime precipitazioni registrate nei capoluoghi sono state di lieve entità: 4,6 mm a Imperia; 6,2 a Savona; 1,4 a Genova; 1,4 alla Spezia. Ieri, nove comuni dell'Imperiese hanno già emesso ordinanze per limitare l'uso dell'acqua (ANSA).