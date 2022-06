Esercitazione antiterrorismo carabinieri-polizia alla Fiumara

(ANSA) - GENOVA, 18 GIU - Esercitazione antiterrorismo in notturna, organizzata dal Comando provinciale dei Carabinieri e denominata 'Superba 2022'. Lo scenario ipotizzato prevedeva l'intervento in emergenza, su attivazione della Centrale operativa dei carabinieri di speciali squadre antiterrorismo sia dell'Arma che ella polizia per individuare, bloccare e arrestare quattro pericolosi terroristi armati che, in possesso di fucili automatici, pistole e pugnali, si erano introdotti all'interno del suddetto centro facendo fuoco. L'attività ha visto anche il supporto qualificato di unità volanti della polizia e autoradio dell'Arma dei Carabinieri che hanno circondato la zona, oltre che della figura di un negoziatore di primo livello e unità Artificieri-antisabotaggio dell'Arma in aggiunta a due ambulanze del 118. L'esercitazione, condivisa con le autorità di polizia si è svolta in collaborazione con la dirigenza e del personale specializzato del centro commerciale ed è stata preceduta da ripetuti avvisi al 112 NUE e a tutte le centrali operative/sale operative delle varie Forze di Polizia, allo scopo di rassicurare i cittadini qualora fossero pervenute eventuali telefonate di allarme. (ANSA).