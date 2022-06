Ai domiciliari va a spasso in v.Fillak con dose coca, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 18 GIU - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni per il reato di evasione.

Stava passeggiando tranquillo in via Fillak ma quando ha visto gli agenti ha iniziato a comportarsi in modo sospetto e ad accelerare il passo: il comportamento insolito non è sfuggito ai poliziotti che lo hanno raggiunto mentre stava tentando di disfarsi di 1 grammo di cocaina in suo possesso. L'uomo, che è stato subito fermato ed identificato, era un pregiudicato già noto alle autorità per i reati di produzione e traffico illecito di stupefacenti, associazione a delinquere e utilizzo indebito e falsificazione di carte di credito, reati per i quali stava scontando gli arresti domiciliari, dai quali era evidentemente evaso. (ANSA).