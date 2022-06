Sorpreso alla guida con patente sospesa da 16 anni

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 GIU - Un uomo è stato sorpreso dalla Polizia Locale della Spezia alla guida di un'auto pur avendo la patente sospesa da sedici anni. E' successo nei pressi del quartiere delle Pianazze durante un normale servizio di controllo. L'automobilista, che era insieme ad un amico, quando ha visto il posto di controllo ha fermato il mezzo abbandonandolo a bordo strada. Poi i due si sono allontanati a passo svelto. Gli agenti della polizia locale li hanno inseguiti e bloccati. L'uomo, alla richiesta di mostrare la licenza di guida, ha provato a spiegare agli agenti di avere un permesso rilasciato in Albania, suo Paese d'origine, ma una ricerca al terminale ha permesso di scoprire una vicenda diversa. La sua patente era stata sospesa nel 2006 per guida in stato di ebbrezza e da allora mai riottenuta. L'auto che conduceva aveva peraltro l'assicurazione scaduta da tempo, tanto che nel 2019 era stato emesso un provvedimento di sequestro esecutivo del mezzo. L'uomo, 37 anni, residente in Italia da 25, ha accumulato così sanzioni che partono da un minimo di 8 mila e possono arrivare fino ad oltre 40 mila euro, mentre il veicolo è stato confiscato sul posto. (ANSA).