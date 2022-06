Opere d'arte entrano alla scuola materna di Santa Margherita

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 17 GIU - L'arte contemporanea entra all'asilo nido. Succede a Santa Margherita Ligure dove nella scuola comunale per i bambini da 0 a 3 anni sono in mostra due opere d'arte donate da un cittadino. Si tratta dell'opera Large Rabbit dell'artista Takako Kimura e Allegrezza di Luca De Leva. I quadri provengono dalla collezione privata di Andrea Fustinoni, managing director del Grand Hotel Miramare.

Large Rabbit fa parte della Stickers Series Costellations dell'artista giapponese ed è composta da tantissimi stickers e trasferelli raffiguranti conglietti i quali tutti insieme ne formano uno grande; è stata posizionata nell'atrio della scuola.

L'altra opera, Allegrezza, è stata realizzata su carta riciclata con sfondo specchiato e ritrae un bambino in bianco e nero con uno sguardo sorridente e sognante ed è stata posizionata in segreteria, visibile da chi entra nella struttura.

"Si tratta di un'ottima opportunità per il nido per educare i bambini fin da piccoli alla bellezza e all'arte - dichiarano il vicesindaco di Santa Margherita Ligure Emanuele Cozzio e l'assessore alla scuole Beatrice Tassara - Le opere non saranno solamente tutti i giorni sotto gli occhi curiosi dei bambini, ma saranno fonte d'ispirazione per laboratori creativi durante il percorso scolastico. Ringraziamo la famiglia Fustinoni per la donazione". Il grande coniglio è già diventata la mascotte dei bambini e il simbolo della scuola che vuole lanciare un concorso cittadino per dargli un nome. (ANSA).