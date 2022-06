Il Festival dello Spazio si interroga su cibo extraterrestre

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Una giornata interamente dedicata al cibo "extraterrestre", con l'agronomia e l'agricoltura destinate a diventare le nuove frontiere della ricerca spaziale, e poi un focus dedicato alla space economy al quale prenderanno parte i rappresentanti dei principali enti promotori delle attività spaziali (Esa, Euspa, Asi) e i responsabili delle maggiori industrie italiane del settore, ma anche conferenze spettacoli, cinema, poesia, degustazioni a tema, oltre all'esposizione dei "protorobot" dell'Istituto Italiano di Tecnologia e dei mattoncini Lego a tema spaziale.

Sono solo alcuni degli appuntamenti Festival dello Spazio di Busalla 2022! in programma a Villa Borzino dal 30 giugno al 3 luglio, arrivato alla sua sesta edizione.

"Il tema scientifico che abbiamo scelto quest'anno, il cibo nello spazio - spiega l'ideatore del festival, Franco Malerba - può sembrare insolito ma, in realtà, rappresenta una sfida essenziale per la sostenibilità dell'esplorazione spaziale con astronauti. La capacità di garantire un adeguato nutrimento agli astronauti sarà imprescindibile per la loro sopravvivenza, la loro salute e il loro benessere psico-fisico. Lontano dalla Terra diventa necessario coltivare piante, riciclare ogni rifiuto in concime, ricostituire lo scambio di risorse, di ossigeno e di CO2 tra mondo vegetale e mondo animale.

Realizzare, dunque, un'economia circolare spinta al massimo grado, non potendo più contare su rifornimenti diretti dalla Terra". Tra le iniziative del festival anche un concorso a premi, che si rivolge a giovani studiosi e appassionati. "Quando si parla di Spazio in Liguria non si può più prescindere da questo Festival - ha ricordato l'assessore alla formazione della Regione Liguria, Ilaria Cavo - che è giunto alla sesta edizione e che si consolida su quattro giornate a testimonianza del crescente volume di contenuti inseriti". (ANSA).