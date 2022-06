I Buio Pesto festeggiano i 25 anni con album, tour e un film

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Era il 20 giugno del 1995 quando uscì "Belinlandia" il primo album dei Buio Pesto e da quel momento la band ha continuato a lavorare per riportare in auge la musica in dialetto genovese. In questi 22 anni la band venduto 210.000 copie dei loro 12 album, fatto quasi mille esibizioni totalizzando quasi 1.410.000 spettatori e raccogliendo oltre 300.000 euro che sono stati donati in beneficienza. Adesso, con due anni di distanza dovuto alla pandemia, il gruppo è pronto a festeggiare i 25 anni con un disco, un tour e molti progetti. "Dopo quasi mille giorni di assenza forzata, dovuta alla pandemia, torniamo sulle scene - dice il leader dei Buio Pesto, Massimo Morini - è uscito il nostro cd per il venticinquesimo anniversario, che era nel 2020 ma che festeggiamo ora, e iniziamo il tour che sarà in giro fino a settembre e si chiuderà al teatro Verdi di Sestri ponente con un concerto benefico con una nuova corale "basilicoro", composto da 5 uomini e 5 donne". Un'attività solidale a favore del progetto dell'ambulanza verde che proseguirà anche attraverso l'apertura del "Liguriaclub" che servirà a raccogliere fondi.

Infine, nel 2023, verrà realizzato il 6° film dei Buio Pesto, il cui titolo e trama sono ancora top secret. (ANSA).