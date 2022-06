Dimesso da Pronto soccorso muore d'infarto, famiglia denuncia

(ANSA) - SAVONA, 17 GIU - Un uomo di 57 anni è morto d'infarto a Spotorno (Savona) poche ore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dove si era presentato lamentando forti dolori al torace. Per questo la famiglia dell'uomo, storico dipendente del Comune, ha sporto denuncia chiedendo di effettuare accertamenti sulle cause della morte. L'uomo era stato portato ieri in ambulanza al pronto soccorso di Savona per forti dolori al torace e al braccio sinistro, e ai medici avrebbe riferito che il padre aveva perso la vita proprio a causa di un infarto. Tre diversi elettrocardiogrammi però risultavano nella norma, e così è stato dimesso. Poche ore dopo a casa il malore fatale.

Ora la vicenda è al vaglio della Procura di Savona che presumibilmente disporrà nelle prossime ore degli accertamenti.

"Il paziente è stato sottoposto a 3 ECG e a due esami del sangue per la rilevazione degli enzimi prima di essere dimesso - fa sapere Asl2 in una nota -. È stato quindi controllato in maniera accurata come sempre accade in questi casi e come prescrivono i protocolli, ma i parametri sono risultati tutti normali. Comprendiamo il dolore della famiglia, alla quale vanno le nostre più sentite condoglianze. Rimaniamo a disposizione per gli ulteriori chiarimenti che si renderanno necessari". (ANSA).