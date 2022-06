Comune Genova: protesta comitati davanti a Palazzo Tursi

Contro i progetti del Comune di Genova "calati dall'alto e senza confronto con i cittadini", oltre 200 manifestanti hanno partecipato al presidio di protesta davanti a Palazzo Tursi organizzato dalla 'Rete genovese di comitati cittadini, associazioni e movimenti'. In piazza numerosi comitati come quello dei cittadini favorevoli alla riapertura di via Oberdan a Nervi, quelli contrari ai progetti della funivia di Begato, agli espropri in via Vecchia vicino alla rimessa Amt di Staglieno, quelli che dicono al nuovo forno crematorio nel cimitero di Staglieno, all' ampliamento della fabbrica Panarello al Righi e contro la cementificazione di Terralba. Presenti anche i comitati Liberi Cittadini di Certosa, Lungomare Canepa, 'SìTram Genova' e 'No Terzo Valico'.

"Loro sopra le nostre teste noi con i piedi per terra", "Sì al cimitero di Staglieno ecosostenibile', 'Sì all'ampliamento di Panarello in un'area industriale già esistente' sono alcuni degli striscioni srotolati dai manifestanti. Il sindaco Marco Bucci non ha incontrato i manifestanti ma ha invitato una delegazione della rete ad un incontro nei prossimi giorni.

(ANSA).