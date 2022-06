Carige: Consob chiede a Bper altre informazioni su opa

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - La Consob ha richiesto a Bper informazioni supplementari in merito all'opa su Banca Carige, disponendo la sospensione dei termini dell'istruttoria per l'approvazione del documento di offerta. La sospensione, si legge in una nota di Bper, non potrà superare i 15 giorni a partire da oggi. (ANSA).