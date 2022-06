A Savona Alexa spiega a che ora buttare ciascun rifiuto

L'azienda Sat, che si occupa di raccolta rifiuti in provincia di Savona, ha lanciato una skill specifica per il servizio Amazon Alexa che permette agli utenti di chiedere informazioni utili sul servizio. Pronunciando la frase "Alexa, chiedi a SAT Servizi quali rifiuti posso buttare oggi a...", si otterrà una risposta su tipologia e orari relativi al proprio Comune di appartenenza, favorendo una puntuale consultazione giornaliera e un comportamento virtuoso da parte dei cittadini nella gestione e conferimento dei rifiuti. E dopo la prima richiesta da parte dell'utente, non sarà più necessario indicare il Comune di riferimento, ma l'individuazione del Comune avverrà in automatico.

"Un'attivazione non certo semplice a livello tecnico - fa sapere l'azienda - in quanto è stato necessario inserire moltissimi dati relativi ai singoli Comuni del savonese". La scelta di puntare su Alexa è legata ai numeri: gli utenti attivi che utilizzano l'assistente vocale di Amazon sono cresciuti dell'80% in un anno, e nel 2021 si contano oltre 5 miliardi di interazioni tra Alexa e gli utenti. "Un servizio nuovo e una comunicazione più vicina ai cittadini e alle loro domande e richieste - spiega il presidente di SAT Servizi Massimo Zunino - Abbiamo sviluppato un rinnovamento della comunicazione e lo sviluppo di questo servizio, tramite le funzionalità dell'ormai diffuso dispositivo vocale, rappresenta un altro passo in questa direzione". (ANSA).