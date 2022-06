Movida, aperitivi in battello nel porto di Genova

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - Degustare le prelibatezze dei migliori locali del centro storico di Genova ammirando la città dal mare: sarà possibile dal 25 giugno grazie ad 'Aperitivi in battello', l'iniziativa organizzata dalla rete 'Contatto' in collaborazione con il Consorzio Liguria Via Mare e il supporto di Regione Liguria.

"Un'iniziativa bellissima e unica nel panorama nazionale, un'esperienza che va assolutamente provata non solo da parte dei turisti ma anche dagli stessi genovesi", sottolinea l'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino.

Per tutta l'estate un locale diverso si occuperà dell'aperitivo a bordo del battello che, salpando il sabato alle 20, percorrerà il giro del porto. E' necessario prenotarsi attraverso il sito web contattogenova.it e presentarsi all'imbarco con il biglietto qr code ricevuto via mail, direttamente al Porto Antico dall'attracco del Consorzio Liguria Via Mare almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza per effettuare le procedure di accredito. I prossimi appuntamenti saranno sabato 25 giugno, sabato 16 luglio, sabato 30 luglio, sabato 6 agosto e sabato 13 agosto. (ANSA).