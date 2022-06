Blanco, Ghali e Madame protagonisti festival 'Goa Boa' Genova

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - Tre anteprime nazionali in tre giorni dei protagonisti più importanti della musica contemporanea italiana come Blanco, Ghali e Madame, animeranno la prima edizione del festival 'Goa-Boa_The Next Day' al parco tecnologico degli Erzelli dal 24 al 26 giugno. L'evento musicale, stato presentato dall'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo insieme agli organizzatori, lancerà le anteprime di tre dei concerti più attesi del momento, ospitando le prime date dei tour di Blanco - il più giovane artista italiano capace di polverizzare qualunque record in classifica Fimi, oltre ad aver vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo - e di Madame - simbolo del rap e della musica urban al femminile, anche lei giovanissima artista multiplatino in vetta alle classifiche - nonché la preview del tour estivo di Ghali - icona della musica trap italiana ed internazionale.

Tra gli ospiti attesi Ariete, altra giovanissima promessa della scena tra rap e cantautorato, Bresh che con il suo ultimo album ha stazionato a lungo al primo posto delle classifiche di vendita, Alfa, campione di ascolti con oltre 350 milioni di streams ha accumulato record su record con i suoi dischi, firmato per il cinema colonne sonore di successo fino a Olly, fenomeno locale ormai pronto a spiccare il volo. Annunciata, infine, una selezione di nuove eccellenze nazionali come Leon Faun, Bigmama, Colla Zio, Deriansky e Ele A, che insieme a Tredici Pietro, Bnkr44 e J Lord sono tra le scommesse più interessanti del panorama hip hop italiano. "E' un evento importante che dà un segnale forte a quella che è la generazione Z della nuova musica italiana, - commenta Cavo - ringrazio gli organizzatori del 'Goa-Boa_The Next Day' e al Comune di Genova per la possibilità di avere una nuova location, che renderà unici i concerti". (ANSA).