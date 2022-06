Tonitto porta i gelati liguri anche in Ghana

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - I gelati e sorbetti italiani dell'azienda ligure Tonitto 1939 sbarcano anche nel continente africano e precisamente in Ghana e nei prossimi mesi tra gli obiettivi ci sono anche gli Emirati Arabi. Mentre in Europa la storica azienda dopo dieci di assenza è riuscita a portare nuovamente i suoi gelati anche in Francia.

Nonostante le difficoltà post pandemia, l'aumento dei prezzi delle materie prime e lo scoppio della guerra russo-ucraina, Tonitto 1939 fa registrare il miglior risultato di sempre tra gennaio e maggio, con un +5% del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2021 e +50% rispetto al 2019, ovvero ai livelli pre-Covid. Con un fatturato complessivo dell'azienda assestatosi nel 2021 a 10,6 milioni di euro, a trainare lo sviluppo di Tonitto 1939 anche nel 2022 è l'export che, rispetto allo stesso periodo del 2021 (gennaio-maggio) cresce del 10%. Un'espansione importante negli ultimi cinque mesi si è registrata in Nord Europa, in particolare con l'approdo dei prodotti Tonitto 1939 in Svezia e del progressivo sviluppo della Danimarca. "Il periodo storico che stiamo attraversando non è sicuramente dei migliori, ma non per questo possiamo abbatterci - afferma Luca Dovo, AD Tonitto 1939 -. Nel corso della nostra storia ci siamo sempre rimboccati le maniche per trovare soluzioni adeguate e innovative che potessero contrastare momenti più difficili, per questo ci aspettiamo anche una buona accelerazione e ripresa nella seconda parte dell'anno. Nei primi cinque mesi del 2022 il sorbetto ha fatto registrare un +8% rispetto allo stesso lasso temporale, così come il gelato Linea un +14%. E anche per il sell-out i numeri sono ottimi, visto il +9% registrato rispetto al -2,2% relativo all'intero comparto gelati". (ANSA).