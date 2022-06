Peste suina: 2° caso consecutivo a Serra Riccò

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Per il secondo giorno consecutivo, un caso di peste suina accertato a Serra Riccò (Genova). Salgono così a 147 in totale dall'inizio dell'emergenza nella 'zona rossa', 91 in Piemonte e 56 in Liguria. Tutte le positività al virus, risultate dalle analisi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, riguardano cinghiali. (ANSA).