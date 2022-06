Nizza, polizia spara contro furgone, feriti 2 migranti

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - Una pattuglia di poliziotti ha aperto il fuoco a Nizza, nel sud della Francia, contro un furgoncino che non si sarebbe fermato all'alt, ferendo due migranti. I fatti, rivelati questa mattina dal quotidiano Le Figaro, si sono svolti nel quartiere Moulins della città intorno alle 2:30 di notte. Il conducente del veicolo, precisa il giornale sul suo sito web, avrebbe rifiutato per due volte di fermarsi all'alt della Police aux frontières. E' così scattato un inseguimento lungo una quarantina di chilometri. Fatti che avrebbero indotto un agente ad aprire per tre-quattro volte il fuoco contro il furgoncino. Secondo il giornale, a bordo del veicolo c'erano cinque migranti, due dei quali sono rimasti feriti; uno è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. A inizio giugno fatti simili si sono svolti in pieno giorno a Parigi. Con una pattuglia di poliziotti che ha aperto il fuoco contro un'auto che non si sarebbe fermata all'alt, uccidendo una passeggera di venti anni e ferendo gravemente il conducente. Una vicenda che nei giorni scorsi è entrata nella campagna elettorale in vista delle legislative provocando durissime polemiche. (ANSA).