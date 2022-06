I 'Paperoni' scelgono la Liguria per comprare case di lusso

(ANSA) - SANREMO, 15 GIU - La Liguria è la seconda regione più amata dai 'Paperoni' per comprare case di lusso. Un mercato che vede adesso l'arrivo di arabi, cinesi, giapponesi, australiani, canadesi e indiani che sostituiscono i russi, i cui acquisti sono crollati a partire dal settembre 2021 e si sono definitivamente bloccati a causa della guerra in Ucraina. E' quanto emerge dall'Osservatorio 2022 sugli immobili di lusso redatto da Luxforsale: portale che si occupa della promozione di immobili di pregio, fondato a Sanremo. L'indagine si basa su dati raccolti dal primo aprile 2021 al 31 marzo 2022: un periodo emblematico dal punto di vista dei cambiamenti sociali, dovuti alla pandemia da Covid-19 prima e alla guerra russo-ucraina dopo.

L'Osservatorio analizza 4.471 immobili il cui valore di vendita supera i 500 mila euro (ma in molti casi si parla di oltre 10 milioni), inseriti da operatori di tutto il mondo.

Sanremo, in particolare, è la città che richiama il maggior interesse da parte dei 'Paperoni', in particolare stranieri, seguita da Alassio.

In Liguria sono 568 gli immobili di lusso, di cui 282 sulla costa. La città che ne conta di più, in tutto il territorio regionale, è Alassio (96). Seguono Sanremo (81) e Sarzana (72).

"Sono proprio le vicende politiche di Mosca a offrire il primo input interessante - afferma Claudio Citzia, ceo e head founder di Luxforsale -. I visitatori russi sono in netto calo rispetto al 2020, con una percentuale dello 0,44% rispetto al 3,29% dello scorso report. Questo dato evidenzia come gli oligarchi e i grandi imprenditori della nazione russa stiano soffrendo sia le sanzioni".

"Da settembre 2021 - sottolinea Citzia - abbiamo notato un crollo nella richiesta di immobili di lusso da parte dei russi e, contemporaneamente, un'esplosione della domanda da parte di milionari ucraini". Parallelamente al crollo dei russi, sono aumentati i visitatori e i potenziali acquirenti da altre regioni, in primis da Paesi arabi, Cina e Giappone. Ma anche da Australia, Canada e India: paesi che costituiscono una novità nel mondo dell'immobiliare di lusso. (ANSA).