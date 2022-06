Carige: eletto il nuovo cda, Papa presidente e Bigarelli Dg

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - L'assemblea degli azionisti di Carige ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, espressione del socio di controllo Bper, che ha da poco rilevato dal Fondo Interbancario l'80% del capitale dell'istituto ligure.

Eletti, nella lista presentata dal Fitd, il presidente Gianni Franco Papa, il vice presidente Roberto Ferrari, Elvio Sonnino, Mirca Marcelloni, Sabrina Bruno, Paola Demartini, Miro Fiordi e Gaudiana Giusti mentre per Cassa Centrale Banca è entrato in cda Diego Schelfi.

L'assemblea, si legge in una nota, ha anche autorizzato il cda a chiudere con una transazione le azioni di responsabilità contro l'ex ad Piero Luigi Montani, ora alla guida di Bper, e l'ex presidente Cesare Castelbarco Albani, promosse ai tempi in cui la banca aveva nella famiglia Malacalza il suo azionista di riferimento.

Il cda ha poi nominato direttore generale Matteo Bigarelli, chief strategy officer di Bper. "Con l'ingresso nel Gruppo Bper, si è aperta una nuova fase per Banca Carige", ha commentato Bigarelli: "preparare al meglio il percorso di avvicinamento e integrazione in Bper Banca - ha aggiunto - ci consentirà di contribuire al raggiungimento degli importanti target finanziari del Piano Industriale 2022-2025 del gruppo, che riconosce un ruolo da protagonista alla nostra Banca, alle sue persone e ai suoi territori".

"Con la designazione odierna si compie un altro passo decisivo nel percorso di integrazione di Banca Carige, Banca Cesare Ponti e Banca del Monte di Lucca all'interno del Gruppo Bper Banca, una delle più grandi, solide e dinamiche realtà finanziarie del Paese", ha commentato Papa, secondo cui "le caratteristiche" dei dipendenti di Carige "sono le stesse che hanno costruito il successo del Gruppo Bper: l'attenzione ai territori, il sostegno alle persone, alle famiglie e alle imprese". (ANSA).