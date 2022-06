Canalis promuove la Liguria con uno spot da Portofino

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - E' ambientato nella piazzetta di Portofino, con Elisabetta Canalis come protagonista, il nuovo spot che la Regione Liguria ha lanciato per la campagna estiva di promozione del territorio. Lo spot, che si collega alla "cartolina" andata in onda durante le serate del Festival di Sanremo, sarà trasmesso sulle tv nazionali da lunedì prossimo e sarà seguito, a settembre, da un terzo video.

"Le bellezze e le eccellenze del territorio ligure sono molte - ha raccontato Elisabetta Canalis - e per me è stato un piacere svelare il fascino di una regione che spesso mi ha accolta per lavoro o per svago. Questa occasione mi ha permesso di scoprirne anche aspetti e luoghi che ancora non conoscevo. E' stato molto divertente girare ed è stato bello poter vivere questi posti che sogno quando sono all'estero. Quello che voglio che venga fuori da questo spot è che la Liguria è di tutti, è un patrimonio dell'Italia e di cui si parla molto all'estero".

"Siamo felici di continuare il progetto con Elisabetta per rappresentare le bellezze della Liguria - ha aggiunto il presidente della Regione Giovanni Toti -. L'obiettivo delle tre campagne è di raccontare la nostra terra a un pubblico sempre più vasto che si identifichi anche attraverso gli occhi di chi non abita nella nostra regione ma che invece conserva un bel ricordo dopo una vacanza, un amore o anche una visita per lavoro, un legame che Elisabetta rivela ancora una volta con emozione e sentimento".

La presentazione della campagna è stata anche l'occasione per fare il punto sui numeri del turismo che da Pasqua si confermano in costante crescita e in linea con il 2019, ultimo anno prima del Covid. Da gennaio sono già state registrate più di 3 milioni e 600.000 presenze. Il solo mese di maggio ha totalizzato più di 1.200.000 presenze, mentre nel 2019 nello stesso periodo furono 1.165.000. (ANSA).