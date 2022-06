Shipping: fatturato Grendi a 70mln, più 22% rispetto a 2020

(ANSA) - CAGLIARI, 14 GIU - Aumenta a 70 milioni di euro (+22% sul 2020) il fatturato consolidato del gruppo Grendi. È quanto emerge dall'approvazione del bilancio. Per quanto riguarda Grendi Trasporti Marittimi numeri positivi nonostante l'aumento dei costi del combustibile. Inoltre a inizio 2021 è stata sostituita la nave MV Severine con la MV Wedellsborg per il collegamento con il porto di Olbia che si è aggiunto a quello di Cagliari. Nel bilancio anche l'attività del nuovo terminal internazionale MitoI nel porto canale di Cagliari, che ha avviato la sua operatività nella seconda parte del 2021.

Per il quarto anno consecutivo, il gruppo ha registrato una crescita a doppia cifra, soprattutto nelle aree di business del trasporto e del deposito con distribuzione. Più in dettaglio è cresciuto di oltre il 14% il traffico sulla Sardegna confermando il ruolo di Cagliari come piattaforma strategica. Tra le azioni sviluppate nel 2021 per contribuire a un minor impatto ambientale anche il nuovo collegamento marittimo con Olbia lanciato a marzo per servire il mercato del Nord della Sardegna, evitando di sbarcare container e semirimorchi a Cagliari e poi trasferirli via strada verso il nord dell'Isola. Nell'ultimo semestre dello scorso anno questa operazione ha portato ad un risparmio mensile di circa 100.000 km su strada.

Inoltre è stato costruito un alveare sul tetto del magazzino di Opera, in provincia di Milano, per la protezione di migliaia di api e la produzione di miele. Una azienda molto rosa: la presenza femminile nei ruoli apicali del gruppo tocca il 40% del totale. Numerosi, poi, i sostegni a iniziative e associazioni nei territori in cui la società è presente. Tra queste: Diamond Donor del progetto di street-art e rigenerazione urbana "Pintada by Urban Attack" a Genova, nel quartiere Certosa, e sponsorizzazione delle squadre giovanili (under 16) del Cagliari Calcio. E ancora: associazione "I Lupi di Piacenza" con servizi di trasporto di mezzi e attrezzature verso le zone della Sardegna durante i drammatici incendi della scorsa estate.

