Peste suina: 33° comune con casi nella zona infetta

Un altro comune ligure, Serra Riccò (Genova), entra nell'elenco dei territori della zona infetta con casi di Peste suina africana accertati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta. E' il 33° tra Piemonte e Liguria e fa salire a 146 il numero delle positività accertate, 91 in Piemonte e 55 in Liguria, tutti in carcasse di cinghiali.