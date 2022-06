Parrocchia organizza gita all'Ikea con messa

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 14 GIU - "Se cerchi un assaggio di qualche idea, allora viene con noi in pellegrinaggio all'Ikea".

E' lo slogan che si legge nel manifesto che promuove la singolare gita a Ikea+messa organizzata per venerdì prossimo dalla parrocchia di Sant'Agostino, a Ventimiglia. Si tratta di una trasferta in pullman alla nota catena di arredi, che da poche settimane ha aperto a Nizza. La partenza è alle 9.30, di fronte alla parrocchia, in via Cavour. "Meta - si legge nel manifesto - il nuovo centro arredamenti Ikea". Non mancherà, tuttavia, un momento sacro, con la santa messa nella chiesa di Cimiez, sempre a Nizza. Terminata la funzione religiosa il pullman tornerà a Ventimiglia. (ANSA).