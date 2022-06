Comunali:il 'secondo' primo giorno di Bucci, a lavoro alle 7.15

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Dopo la lunga giornata di ieri, terminata quasi a mezzanotte tra dirette televisive e un hamburger con patatine mangiato in piedi nella sala stampa del Comune, Marco Bucci questa mattina alle 7.15 era nel suo ufficio "come ogni giorno, dopo aver fatto colazione con la focaccia nel caffé", ha ricordato, per il primo giorno del suo secondo mandato come sindaco di Genova. Ieri sera la telefonata di Silvio Berlusconi 20.15, per fare i complimenti.

Anche quella di oggi è però una giornata di non ordinaria amministrazione, tra interviste tv e radio e strette di mano, incontri politici e impegni istituzionali. In mattinata la visita del leader della Lega Matteo Salvini, fatto aspettare qualche minuto al sesto piano, dove si trova l'ufficio del primo cittadino. "C'è qualcuno in ufficio, non so chi", ha scherzato Bucci rientrando a Tursi a metà mattinata dopo aver partecipato a un convegno della Uiltrasporti. Poi il pranzo in ufficio ordinato da una latteria del centro storico - questa volta omelette e verdure - e poi una mezzora nella camera ardente allestita in Comune per Giuseppe Pericu, l'ex sindaco di Genova morto ieri a 84 anni. Bucci ha parlato privatamente con la famiglia di Pericu, figli e nipoti, per una ventina di minuti.

Nel pomeriggio altri impegni: un passaggio all'evento Expandere Liguria della Compagnia delle opere, alla chiusura del convegno di Banca d'Italia sull'economia della Liguria e infine alla cerimonia di apertura della regata Nastro Rosa. Rientrerà in ufficio per fare il punto sul voto, con i dati definitivi, insieme ai collaboratori. Anche per iniziare a immaginare la nuova giunta che vuole mettere a punto entro il 15 luglio.

