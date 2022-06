Comunali Spezia: al c.destra 20 consiglieri, 12 a opposizione

(ANSA) - SPEZIA, 14 GIU - Venti consiglieri in maggioranza, dodici all'opposizione. Sarà composto così il nuovo consiglio comunale alla Spezia. Quando ancora mancano due seggi da scrutinare su 96, con lo spoglio finito all'ufficio elettorale del tribunale per completare lo scrutinio oltre i tempi previsti, viene ipotizzata la suddivisione dei seggi delle due coalizioni che sono riuscite a passare il turno. La maggioranza di centrodestra, guidata da Pierluigi Peracchini, vedrà per Spezia Civica sei consiglieri: Marco Tarabugi, Giacomo Peserico, Salvatore Piscopo, Marco Frascatore, Gina Crovara, Fabio Cenerini; 5 per Fratelli d'Italia: Sauro Manucci, Maria Grazia Frijia, Umberto Costantini, Matteo Basso; 3 per la Lista Toti: Kristopher Casati, Manuela Gagliardi, Luca Piaggi; 3 per la Lega: Gianmarco Medusei (che ha ottenuto il record di preferenze con 658 voti), Patrizia Saccone, Lorenzo Brogi; 2 per Spezia vince: Giulio Guerri, Marco Zamponi; 1 per l'Unione di Centro: Domenico Zito; 1 per Forza Italia: Dina Nobili. Alla guida dell'opposizione di centrosinistra la candidata della coalizione Piera Sommovigo. Il Partito democratico fa entrare in consiglio 5 consiglieri: Martina Giannetti, Dino Falugiani, Viviana Cattani, Marco Raffaelli, Andrea Frau; Leali a Spezia 2: Roberto Centi e Guido Melley; 2 Spezia con te: Franco Vaira e Giorgia Lombardi; 1 Spezia bene comune: Massimo Lombardi; 1 Movimento 5 Stelle: Jessica De Muro. La lista che ha ottenuto più preferenze è quella di Pd-Articolo Uno con 4639 voti, seguita da La Spezia civica Peracchini sindaco con 3835 e dalla Lista Toti 3264.

