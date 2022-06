Comunali: Salvini, festa per Genova? Priorità sono i ballottaggi

"Abbiamo parlato col sindaco di quello che sarà nei prossimi 5 anni, qua non c'è tempo per festeggiare, penso che i festeggiamenti siano finiti ieri sera.

Ovviamente come Lega la priorità sono i ballottaggi, perché ci sono città che il sindaco non l'hanno ancora scelto quindi fino al 26 giugno da Alessandria a Verona, da Monza a Catanzaro da Lucca a Carrara siamo impegnati a chiudere la partita con i numeri migliori possibili". Lo ha detto Matteo Salvini dopo l'incontro con il sindaco di Genova Marco Bucci. "Ovviamente valuteremo come Lega i risultati città per città, dove siamo andati indietro, dove siamo andati avanti. Città di mare lontane da Genova dove non abbiamo mai amministrato e penso a Messina, hanno visto la Lega vincere per la prima volta e entrare in giunta, unico movimento del centrodestra", ha concluso. Nei miei pensieri onestamente mi sto occupando di lavoro, stipendi, pensioni e del costo della benzina: costituenti e ricostituenti avranno la mia attenzione più avanti", ha continuato parlando con i giornalisti della possibilità di una costituente per il centrodestra proposta dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo l'esito del voto.