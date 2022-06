Comunali: Orlando, a Genova e Spezia sconfitte nette

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - "Le sconfitte del centrosinistra a Genova e La Spezia sono state nette in una tornata che ha visto quasi ovunque una conferma dei sindaci uscenti. E non consola la crescita delle liste del Pd rispetto a 5 anni fa. In una battaglia che sapevamo difficile, abbiamo pensato in molti che il ballottaggio fosse a portata di mano. Dovremo analizzare il risultato per ripartire, con serietà ed umiltà. Ci ha penalizzato un astensionismo più forte che altrove". Lo afferma su Fb il ministro del Lavoro Andrea Orlando commentando la rielezione al primo turno dei sindaci di centrodestra a Genova e La Spezia, Marco Bucci e Pierluigi Peracchini.

"Nonostante le ottime campagne condotte con intelligenza e passione da Piera Sommovigo e Ariel Dello Strologo, che ringrazio, non siamo riusciti a trasmettere un'idea alternativa di futuro per le nostre città. Francamente non credo ci fosse altra strada rispetto alla costruzione di alleanze quanto più ampie possibile che abbiamo ricercato con fatica e spirito unitario, una ricerca che abbiamo pagato con qualche conseguente ritardo nell'individuazione delle candidature. L'elettorato ha punito nettamente chi si è collocato fuori dalle due principali coalizioni e non credo che ci sarebbe stato un risultato migliore presentando il campo progressista in ordine sparso.

Penso, invece, che dobbiamo procedere con maggior determinazione al rafforzamento organizzativo e al rinnovamento del partito che nonostante tutto si è confermato il perno di ogni possibile alternativa alla destra", sottolinea Orlando.

"Auguri, nell'interesse delle città che sono chiamati nuovamente a guidare, ai sindaci Peracchini e Bucci", conclude Bucci.

(ANSA).