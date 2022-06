Comunali: a Spezia candidati Iv e Azione fuori da Consiglio

Italia Viva e Azione fuori dal consiglio comunale della Spezia. Quando mancano due sezioni da scrutinare su 96 emerge che la candidata sostenuta dai renziani e dai socialisti, Antonella Franciosi, con la lista 'per Spezia Riformista', rimane sotto la soglia con 1,89% delle preferenze.

Andrea Buondonno con la lista 'Spezia sul Serio', sostenuto da Azione, si ferma all'1%.

Lo scrutinio verrà completato in giornata: le due sezioni rimaste in sospeso hanno impiegato più delle 12 ore previste per legge per completare lo scrutinio, per questo il tutto è stato passato all'ufficio elettorale del tribunale che completerà le operazioni di spoglio. Non ci sarebbero, secondo quanto riferito dall'ufficio elettorale del Comune della Spezia, problemi di contestazioni di voti. (ANSA).