Unige, nuovo master in Economia e Management Sanità

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - L'Università di Genova ha presentato un nuovo master di II livello in Economia e Management in Sanità che avrà una durata di 12 mesi "per fornire gli strumenti più rilevanti per comprendere le complesse dinamiche di gestione di aziende pubbliche e private del sistema sanitario, offrendo competenze tecniche innovative immediatamente spendibili". Il master "rappresenta un'importante innovazione nell'offerta formativa regionale e nasce da un'esigenza direttamente espressa dal territorio di poter disporre di un percorso formativo di alto livello in grado di fornire le competenze specifiche necessarie ad affrontare la riorganizzazione ed i processi di digitalizzazione in atto nel sistema sanitario italiano".

In particolare si lavorerà su alcuni temi principali che rappresentano le nuove sfide per il settore come "cybersecurity, telemedicina e machine learning che affiancano i temi più tradizionali del management sanitario". Un master che risponde anche all'esigenza di fornire nuovi manager alla sanità anche in vista di occasioni importanti da sfruttare come le ingenti risorse che saranno a disposizione del sistema sanitario dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le lezioni sono previste su due giorni settimanali e saranno erogate in modalità da remoto e in presenza. (ANSA).