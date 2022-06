Tir in fiamme in A12, code per 7 km alla Spezia

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - Incendio in A12 di un mezzo pesante all'altezza del Comune di Vezzano Ligure. Il mezzo pesante è andato a fuoco dopo un incidente autonomo. Non ci sono feriti.

L'A12 nel tratto è rimasta chiusa per consentire lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza fino alle 9.45. I tecnici hanno disposto uscite ed entrate obbligatorie sia per quanto riguarda l'A12 che l'ingresso alla Spezia dall'A15. Al momento il tratto è stato parzialmente riaperto e si circola su un'unica corsia dove il traffico, che stamani ha toccato i 14 km di coda, è adesso incolonnato per circa 7 km. (ANSA).